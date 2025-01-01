De ecoTEC plus is het luxere broertje van de ecoTEC classic/pure. De ecoTEC plus lijn is in 2017 vernieuwd. Dit is de 'standaard' CW5-variant; We hebben ook de CW3 getest en de zwaardere 'CW5+'-versie van dit toestel.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW5
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
7 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.