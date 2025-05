Vorm is belangrijk

De vorm van een dweil heeft invloed op hoe goed hij dweilt en hoe makkelijk je de dweil gebruikt. Een ronde dweil wring je makkelijker uit, maar een rechthoekige is beter voor in hoekjes.

Niet elke dweil is even goed

We zien grote verschillen in hoe goed en hoe snel je met een dweil schoonmaakt. Met sommigen dweilen moesten we wel 50 keer over een vlek heen, met anderen is het vuil in een paar slagen weg.

Handige snufjes

Een dweil is een dweil, zou je denken. Maar ook dweilen komen soms met handige snufjes. Van een centrifugesysteem die met borstels de dweil reinigt, tot het scheiden van schone van het vieze water.