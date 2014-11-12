Amazon betreedt Nederlandse markt voor e-books

Bij de lancering van de nieuwe webwinkel zijn er ruim 20.000 Nederlandstalige titels verkrijgbaar en meer dan 3 miljoen titels in andere talen. Om al die e-books te kunnen lezen kun je op dezelfde plek nu ook Kindle e-readers aanschaffen. Deze worden vanuit Duitsland gratis thuisbezorgd.

Amazon verkoopt drie verschillende e-readers: de Kindle voor €59, de Kindle Paperwhite voor €99 en de Kindle Voyage voor €189. De laatste twee modellen zijn verkrijgbaar met wifi en 3G en hebben net iets betere eigenschappen dan het instapmodel zoals een scherm met een hogere resolutie.

De e-readers en de apps zijn nu ook beschikbaar in de Nederlandse taal. Voorheen kon je wel een Kindle aanschaffen uit het buitenland maar was de taal van het apparaat Engels.

Wij hebben de wifiversie en de 3G-versie van de Kindle Paperwhite getest. Bekijk de testresultaten en vergelijke andere e-readers.

Bron: Emerce.