Amazon introduceert 3G-model e-reader in Nederland

De Kindle Touch 3G (zie foto) e-reader is al een tijdje verkrijgbaar in de VS, maar vanaf 27 apri l wereldwijd beschikbaar en dan dus ook voor Nederlandse consumenten. De verwachte verkoopprijs is €189. Het aanbod van titels in de Amazon-winkel is vooralsnog hoofdzakelijk Engelstalig (1,1 miljoen titels). Toch zullen grote Nederlandse boekhandels - zeker die het web als basis hebben (Bol.com) - met argusogen kijken naar deze nieuwe manier van boeken verkopen; door de lucht.

Bestel-ongemak aangepakt

Het gehannes met kabeltjes aan de pc helpt immers niet om het elektronische boek en e-readers tot een groot succes te maken. Bol.com is een zeer grote speler geworden op de Nederlandse boekenmarkt maar niet door e-books.

Amazon pakt het struikelblok van 'bestel-ongemak' van e-books aan met een wereldomvattend mobiel netwerk ('Whispernet'). Dit netwerk - dat gebruik maakt van bestaande mobiele netwerken - kunnen de 3G-modellen van Kindle gratis gebruiken. om zo met een druk op de knop elektronische boeken - maar ook kranten en magazines- te downloaden uit de Amazon-winkel.

Tegen bijbetaling (buiten de VS 1 dollar per MB) kunnen gebruikers overigens ook e-mailen en (beperkt) surfen met een 3G-Kindle.

Geen wonder van innovatie

De nieuwe Kindle Touch 3G is - afgezien van de 3G-mogelijkheid - als apparaat geen wonder van innovatie. Het is een e-reader met drukgevoelig eInk-scherm; puur zwartwit. Foto's en illustraties kan hij maar in een beperkt aantal tinten grijs weergeven.

Amazon levert er geen pennetje bij en er zitten geen knoppen op; de bediening loopt alleen via vingerbewegingen op het scherm.

Whispernet al in de lucht

Amazons Whispernet is al enige tijd ook buiten de VS beschikbaar, onder andere in Europa en delen van Rusland (zie een op te roepen kaartje op de Amazon-website). De vorig jaar gelanceerde Kindle Keyboard 3G is nu niet meer leverbaar. Maar dit model kon vorig jaar (en kan nog steeds) gebruikmaken van dit Europese netwerk, merkte een tester van de Consumentenbond in Portugal.

De nieuwere Kindle Touch 3G zal ditzelfde internationale netwerk ook op kunnen. In Nederland zal het mobiel-boeken-kopen waarschijnlijk geen problemen geven, als we afgaan op de dekking van het netwerk in ons land (zie detailkaartje hieronder).

Amazon geeft in een persbericht meer informatie over de Kindle Touch 3G en de verkrijgbaarheid voor consumenten in 175 landen vanaf 27 april. Het apparaat is inmiddels al te bestellen (pre-order).

Een bestelling loopt niet via een Nederlandse webwinkel maar via een filiaal in het (nabije) buitenland. Amazon stelt dat Nederlanders geen invoerrechten hoeven te betalen aan de douane bovenop het aankoopbedrag. Dat lijkt niet helemaal te kloppen. Er moeten wel invoerrechten worden betaald; de ongeveer €189 die Amazon noemt als verkoopprijs is een bedrag waarin de invoerrechten al lijken te zijn opgenomen.

Geen Nederlandse titels

Er is nog geen 'Amazon.nl' (het adres leidt naar het Britse filiaal) en ook zijn er nauwelijks Nederlandse titels te downloaden bij Amazon. Wij hebben een woordvoerder van Amazon gevraagd of er binnenkort meer Nederlandse (e-book) titels verkocht gaan worden. Een antwoord zullen wij hier melden in een update.

(Bron: persbericht Amazon en de product(bestel)pagina van deKindle Touch 3G).