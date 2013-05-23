Amazon tablets hebben beperkingen

Amazon maakte vandaag bekend dat de 7-inch Kindle Fire HD en de Kindle Fire HD 8,9 vanaf 13 juni in 170 landen te koop zijn, waaronder Nederland. Het zijn de eerste tablets van Amazon op de Nederlandse markt.

De grotere en snellere Kindle Fire HD 8,9 heeft een full hd-scherm en kost €284. De 7-inch Kindle Fire HD met een resolutie van 1280 x 800 pixels krijgt een prijs van €220. De prestaties worden verzorgd door een dual-core processor: 1,2 GHz voor de 7-inch Kindle en 1,5 GHz voor de 8-inch variant.

Eigen Android

Beide tablets werken op een door Amazon zelf ontwikkelde versie van Android, waarmee je alleen toegang hebt tot de eigen appstore van Amazon. Apps installeren uit de gewone Android appstore Google Play is niet mogelijk.

Check dus goed welke populaire apps jij eventueel mist in de app store van Amazon vóór je de Kindle Fire HD bestelt.

We hebben de beide tablets inmiddels al door ons testprogramma gehaald en vooral op accuduur scoren ze goed. De 7-inch variant gaat bij het kijken van films zo'n 10 uur mee, terwijl de grotere versie met een 8,9 inch scherm het ook nog altijd ruim 7 volhoudt.

Functionaliteit beperkt

Door de eigen versie van Android is de functionaliteit van de tablets wel wat beperkt.

Zo kun je standaard geen Flash-video's afspelen en heeft alleen de 8,9-inch Kindle de mogelijkheid om het opslaggeheugen uit te breiden met een SD-kaart. Daarnaast ben je gebonden aan producten en apps van Amazon en het aanbod van de apps is nog lang niet zo groot als dat van Google Play.

De volledige testresultaten vind je binnenkort in onze tabletvergelijker.