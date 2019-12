Kobo Glo HD niet meer verkocht

Kobo heeft de verkoop van de Kobo Glo HD gestaakt en er zijn momenteel bijna geen modellen meer verkrijgbaar in grote webwinkels, zo blijkt uit een prijspeiling. De Kobo Glo HD wordt vervangen door de recent uitgebrachte Kobo Aura Edition 2. Het belangrijkste verschil tussen de modellen is de schermresolutie. De Kobo Glo HD heeft een scherper beeldscherm dan de Edition 2.

Beste koop

De Kobo Glo HD werd door ons getest in mei 2015 en was Beste koop. Het is opmerkelijk dat Kobo de Glo HD zo snel van de markt haalt. Dat is doorgaans niet het geval. Zo is de Kobo Aura H2O uitgebracht in september 2014 en nog steeds goed verkrijgbaar. Kobo geeft aan dat de Glo HD vervangen wordt om het aanbod e-readers compleet te maken. Er zijn dus geen redenen om aan te nemen dat een technische reden de oorzaak is om de verkoop te staken.

