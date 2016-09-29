icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Kobo Glo HD niet meer verkocht

Nieuws
|
Kobo heeft besloten de Kobo Glo HD niet meer te verkopen. De e-reader wordt vervangen door de Kobo Aura Edition 2. 
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert ElektronicaGepubliceerd op:29 september 2016

kobo e-reader

Kobo heeft de verkoop van de Kobo Glo HD gestaakt en er zijn momenteel bijna geen modellen meer verkrijgbaar in grote webwinkels, zo blijkt uit een prijspeiling. De Kobo Glo HD wordt vervangen door de recent uitgebrachte Kobo Aura Edition 2. Het belangrijkste verschil tussen de modellen is de schermresolutie. De Kobo Glo HD heeft een scherper beeldscherm dan de Edition 2. 

Beste koop
De Kobo Glo HD werd door ons getest in mei 2015 en was Beste koop. Het is opmerkelijk dat Kobo de Glo HD zo snel van de markt haalt. Dat is doorgaans niet het geval. Zo is de Kobo Aura H2O uitgebracht in september 2014 en nog steeds goed verkrijgbaar. Kobo geeft aan dat de Glo HD vervangen wordt om het aanbod e-readers compleet te maken. Er zijn dus geen redenen om aan te nemen dat een technische reden de oorzaak is om de verkoop te staken. 

Meer lezen: 
- Vergelijk testresultaten van e-readers 

 

 

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.