Geen kopieerbeveiliging op 98% verkochte e-books

Nieuws|Uit verkoopcijfers van het Centraal Boekhuis blijkt dat 98% van de verkochte e-books nu vrij is van een kopieerbeveiliging. Er is dus geen speciale software meer nodig om e-books over te zetten naar een e-reader. Het lezen van betaalde boeken wordt hiermee een stuk makkelijker.