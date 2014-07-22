Geen kopieerbeveiliging op 98% verkochte e-books

Tot 2013 waren e-books die je koopt bij een online boekwinkel altijd beveiligd tegen kopiëren. Die kopieerbeveiliging - meestal aangeduid met de term DRM (Digital Rights Management) - maakte overzetten van boeken op een e-reader knap lastig.

Begin 2013 kozen de meeste Nederlandse uitgevers er voor om DRM-beveiliging achter zich te laten. In plaats daarvan worden de meeste nieuwe e-books voorzien van een watermerk. De e-books met een watermerk zijn onbeveiligd, maar de herkomst van het bestand zou door het watermerk herleidbaar moeten zijn.

Opvallend is verder de flinke toename van het uitlenen van boeken via Bibliotheek.nl. Op een aanzienlijk deel van de uitleenboeken zit juist wél DRM.

Bron: Centraal Boekhuis.