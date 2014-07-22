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Geen kopieerbeveiliging op 98% verkochte e-books

Nieuws
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Uit verkoopcijfers van het Centraal Boekhuis blijkt dat 98% van de verkochte e-books nu vrij is van een kopieerbeveiliging. Er is dus geen speciale software meer nodig om e-books over te zetten naar een e-reader. Het lezen van betaalde boeken wordt hiermee een stuk makkelijker.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert e-readersGepubliceerd op:22 juli 2014

Tot 2013 waren e-books die je koopt bij een online boekwinkel altijd beveiligd tegen kopiëren. Die kopieerbeveiliging - meestal aangeduid met de term DRM (Digital Rights Management) - maakte overzetten van boeken op een e-reader knap lastig.

Begin 2013 kozen de meeste Nederlandse uitgevers er voor om DRM-beveiliging achter zich te laten. In plaats daarvan worden de meeste nieuwe e-books voorzien van een watermerk. De e-books met een watermerk zijn onbeveiligd, maar de herkomst van het bestand zou door het watermerk herleidbaar moeten zijn.

Opvallend is verder de flinke toename van het uitlenen van boeken via Bibliotheek.nl. Op een aanzienlijk deel van de uitleenboeken zit juist wél DRM.

Bron: Centraal Boekhuis.

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