E-books lenen bij de bibliotheek

E-books lenen + e-bookpluspakket : Review

Het was een raar fenomeen: het e-book dat je wilde lenen via de bibliotheek was uitgeleend. Die tijd is nu voorbij. Stichting Bibliotheek.nl (BNL) komt met een een nieuw uitleenmodel. We probeerden de nieuwe dienst uit op pc, smartphone, tablet en een e-reader.

De e-booktitels zijn verdeeld in twee groepen: tot 3 jaar, en ouder. Na 1 april kun je het e-bookpluspakket aanschaffen: voor €20 per jaar heb je dan de keuze uit de recente (tot 3 jaar) titels. De oudere titels blijven voor iedereen toegankelijk buiten extra kosten bovenop het reguliere lidmaatschap. In het totaal zijn er momenteel 28.000 e-books uitgegeven. Daarvan zijn er nu 5.000 te leen. Het aantal e-books via de bieb is dus flink uitgebreid, maar nog steeds relatief bescheiden.

Eerst een webaccount aanmaken

Voor je gebruik gaat maken van de nieuwe collectie e-books, moet je een account aanmaken op www.bibliotheek.nl/ebooks. Dat doe je door in te loggen met je naam en lidmaatschapsnummer. Op je e-mailadres ontvang je een link ter bevestiging. Het werkt gemakkelijk. Met het account kun je de nieuwe collectie e-books lezen op de computer/laptop, op een tablet en via je smartphone (iOS en Android).

Digitaal lezen

Met het aangemaakte account kun je van start. Wil je een e-book op de smartphone of tablet lezen dan moet je eerst de app downloaden. In de app zelf kun je geen e-books zoeken en downloaden. Dat moet je via de browser doen. Daarna verschijnen de e-books in je digitale boekenkast. De opties binnen het e-book lezen op de smartphone zijn minimaal: je kunt de lettergrootte aanpassen en naar een hoofdstuk springen. En er zit een knopje in waarmee je de schermverlichting kunt bedienen. Inzoomen of naar beneden scrollen in de app en het e-book is niet mogelijk. Bladzijdes omslaan doe je door te swipen, zoals bij een gewoon boek.

Toen we uitprobeerden om e-books op de e-reader te zetten, stuitten we op het probleem dat er van te voren niet gemeld wordt of een e-book voor e-reader geschikt is. Ondertussen is de categorie 'geschikt voor eReader' aangemaakt. Je vindt in deze categorie weinig bekende titels en het overzetten op de e-reader kost wat geduld, maar het werkt wel. Een blogbericht van Digitaalgids gaat dieper in op het schaarse e-reader-aanbod.

Op het computerscherm van de pc of laptop kun je ook de e-books lezen. Of lezers hiervan gebruik maken is de vraag.

Alle titels zijn verder, buiten 'geschikt voor eReader', naar genre ingedeeld (literatuur, spannende boeken, vrij tijd etc). Er is ook een zoekfunctie op de site te vinden. Het aantal e-books wordt in de toekomst hopelijk uitgebreid.

Restricties

De e-books kun je maar drie weken in je digitale boekenkast bewaren. Daarna verstrijkt de uitleentermijn, net als bij gewone boeken. Als je wilt verlengen, dan download je het e-book nogmaals. Je kunt maximaal vijf e-books tegelijk lenen. Als je kiest voor het e-bookpluspakket (recentere titels) kun je maximaal 18 e-books lezen voor €20. Daarna kun je weer €20 betalen voor nogmaals maximaal 18 titels. Jammer genoeg is er nog niet gekozen voor een 'all- you-can- read'-model, waar je voor een vast bedrag onbeperkt e-books kunt lenen. Dit heeft blijkbaar alles te maken met afspraken met uitgeverijen en auteurs. Hopelijk gaat dit model er wel komen voor de consument. Voor de oudere titels (zo'n 2500 tot 3.000 na 1 april) geldt wel het onbeperkt lezen.

Bestandsformaat en beveiliging

Slechts een kwart van de 5.000 titels is op de e-reader te lezen. Dit heeft te maken met de DRM (Digital Rights Management), een vorm van kopieerbeveiliging, dat op deze e-books zit.

De nieuwe collectie e-books zijn in pdf en EPUB formaat. De bestanden die tijdelijk gedownload kunnen worden zijn ge-watermerkt. Dit houdt in dat te achterhalen is bij wie het bestand vandaan kwam, mocht het illegaal verspreid zijn. Na de uitleentermijn van drie weken kun je de e-books niet meer lezen. Op de EPUB bestanden voor de e-reader zit DRM: je moet eerst een account via Adobe Digital Editions aanmaken. Die DRM beveiliging is niet gebruiksvriendelijk voor de consument. Voor de e-reader zou maar 25% van het aanbod van 5.000 titels beschikbaar zijn. Terwijl een e-reader bij uitstek gemaakt is om e-books op te lezen.

Nog meer e-books

De lancering van het grote aantal nieuwe e-books en de lancering is niet het enige wat de bibliotheken aanbieden om digitaal lezen aan te moedigen. Zo kun je ook de gebruik maken van de Vakantiebieb (een tijdelijke app met populaire e-books die in een bepaalde periode te lezen zijn) en de eBooks eregalerij: zesentwintig klassiekers, zoals Camera Obscura, verrijkt met achtergrondinfomatie. Ook biedt de bibliotheek een app aan die het makkelijker moet maken om alle rechtenvrije digitale boeken te vinden.

Conclusie

Het aantal e-booktitels van de bieb is flink uitgebreid. Maar nog steeds haalt het het niet bij het aantal te lenen papieren boeken. Voor de meest recente e-books moet je een bedrag van €20 betalen bovenop je lidmaatschap. En daarmee kun je maar maximaal 18 e-books lenen. Al met al is het nieuwe e-book uitleenmodel van de bibliotheek geen reuzensprong, maar wel een stap in de goede richting.

Graag horen wij jouw ervaringen over het lenen en lezen van e-books bij de bieb. Laat je reactie hieronder achter.

Wat is het e-books lenen bij de bieb (en het e-bookpluspakket)?

Vanaf dinsdag 21 januari 2014 kunnen bibliotheekleden (van een openbare/lokale bieb) e-books lenen via www.bibliotheek.nl. Eerder kon een bepaald e-book 'uitgeleend' zijn. Bij de start zijn het 5.000 titels. De verwachting van Stichting Bibliotheek.nl (BNL), is dat het aantal titels zal groeien.

