Mofibo stopt met streamingdienst voor luisterboeken

Klanten van Mofibo kunnen binnenkort geen gebruik meer maken van de app en website om luisterboeken te streamen. Een aantal maanden geleden nam Storytel concurrent Mofibo al over, maar daar merkten klanten tot nu toe weinig van. Mofibo geeft klanten nu de mogelijkheid om over te stappen naar Storytel.

Mofibo stopt

Zowel Mofibo als Storytel bieden abonnementen aan waarmee je voor €10 onbeperkt kan luisteren naar audioboeken. Een aantal maanden geleden kocht Storytel de Deense concurrent waarmee het marktaandeel van Storytel groeit.

Tot nu toe bleven de beide diensten onafhankelijk bestaan. Binnenkort komt hier verandering in en zal Mofibo niet meer te gebruiken zijn, klanten van Mofibo moeten zelf overstappen naar Storytel of een andere dienst.

Storytel geeft aan dat dit alleen maar in het voordeel is van de consument, omdat het aanbod groter wordt. Storytel heeft zijn aanbod kunnen uitbreiden tot 30.000 luisterboeken waardoor consumenten meer keus lijkt te hebben.

Maar bij Mofibo was het ook mogelijk om een groot assortiment aan e-books te lezen. Storytel biedt op dit moment nog maar een fractie van het aanbod van Mofibo. Of dit aanbod bij Storytel gaat groeien door deze nieuwe stappen is nog onbekend.

Lees meer

