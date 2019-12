Eerste indruk|Je kunt tijdschriften digitaal lezen met een groeiend aantal apps. Nieuw is Readly. Voor een vast bedrag per maand lees je onbeperkt 3800 bladen van over de hele wereld op je smartphone of tablet.

Conclusie: breed aanbod, maar geen Sanoma-magazines

Met de app Readly lees je voor €10 per maand onbeperkt magazines van over de hele wereld. De eerste maand betaal je €1. In de zeer omvangrijke catalogus zitten ook 100 Nederlandse titels. Onder andere ComputerTotaal, Cosmopolitan, Elle, Harper’s Bazaar, Historia, Jan, Men’s Health, National Geographic, Quest, Quote en Weekend.

Let op: de bekende bladen van Sanoma ontbreken, zoals Libelle, Linda, Margriet of Donald Duck. Die titels lees je wel met de Tijdschiften.nl-app van Sanoma die ook €10 per maand kost. Je hebt dus niet het complete aanbod.

Een belangrijk pluspunt van Readly is dat je het abonnement elk moment kunt opzeggen. Of Readly iets voor jou is hangt af van jouw interesses en of de selectie van magazines daarbij past.

Installatie

Readly vind je in de App Store voor iPhone en iPad en in de Play Store voor Android. Voor prettig lezen van de tijdschriftpagina’s is het prettig als je smartphone een groot scherm heeft, een tablet is nog beter.

Na de installatie van de app wordt gevraagd je te registeren. Dat kan door je aan te melden met je Facebook-account, die je dan koppelt aan Readly. Maar je kunt ook ‘handmatig’ bij Readly registeren door je gegevens zelf in te vullen. Een werkend e-mailadres is dan wel vereist.

Je kunt vervolgens je betaalmiddel kiezen: iDeal, Paypal of een credit card. Daarmee betaal je voor de eerste maand €1. Als je niet opzegt betaal je elke volgende maand €10.

Filteropties

Readly toont na starten alleen de covers van enkele nieuwe magazines. Hoe kom je bij de rest? Klik onderin het scherm op de knop ‘Magazines’. Nu komen bovenin filteropties om andere magazines uit het totale aanbod naar voren te halen.

Je kunt kiezen uit land, taal en categorie. Een meervoudige selectie is mogelijk (je kunt bijvoorbeeld Nederlands én Engels selecteren en een of meerde categorieën aanvinken).

In Readly vind je de volgende categorieën (klik op de namen om de Nederlandse bladen in deze categorieën te zien):

Als je eenmaal in een bepaalde categorie kijkt, kun je het aantal magazines uitbreiden met buitenlandse titels door bovenin de app meer landen en talen aan te vinken.

Artikelen doorzoeken

Klik op het loepje rechtsboven in de app en doorzoek met een bepaald zoekwoord in één keer alle 3800 tijdschriften op dat woord (de nieuwste en een aantal oudere edities).

Wie geen probleem heeft met Engels of Duits vindt zo vaak veel artikelen over zijn hobby of interesse. Neem de Citroën 2CV, geliefd bij een groepje verzamelaars. Na zoeken op '2CV' vinden we maar liefst 3410 artikelen, grotendeels over de ‘lelijke eend’.

Lezen

Lezen van de artikelen gaat simpel:

Je opent een magazine door op de cover te klikken.

Door het magazine bladeren gaat per pagina, door te swipen (horizontaal te vegen) over het scherm. Elke pagina is beeldschermvullend weergegeven.

Inzoomen en uitzoomen gaat zoals met foto’s op je telefoon: met 2 vingers uit elkaar vegend en naar elkaar toe bewegend.

Via een knop bovenin kun je 2 pagina’s naast elkaar oproepen, soms nodig (bij een grote illustratie bijvoorbeeld).

Voor prettig lezen van een artikel met veel tekst kun je drukken op een tekstknop onderin, om een ‘kale’ versie van het artikel openen, zonder layout en met de artikeltekst in een groot en goed leesbaar formaat.

Handig: wie een tijdje geen internet heeft, bijvoorbeeld op reis, kan vooraf magazines downloaden naar het apparaat.

Opzeggen

Opzeggen gaat via het hoofdmenu (klik op de 3 streepjes), vervolgens: Account info > Manage Your account > Abonnementen en betalingen > Opzeggen.

