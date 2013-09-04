icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Sony kondigt nieuwe e-reader aan

Nieuws
|
Sony heeft op de IFA in Berlijn een nieuwe e-reader aangekondigd, de opvolger van de populaire PRS-T2.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert e-readersGepubliceerd op:4 september 2013

De nieuwe Sony Reader krijgt de codenaam PRS-T3 en is uitgerust met een 6-inch scherm met een resolutie van 758 x 1024 pixels. De nieuwe reader wordt standaard geleverd met een snapcover, die de e-reader zou moeten beschermen tegen valschade. Dat is een welkome aanvulling.

De PRS-T3 heeft opvallend genoeg nog steeds geen ingebouwde achtergrondverlichting, iets wat vrijwel alle concurrerende modellen wel hebben. Wel is er wederom voor €50 een cover met verlichting te koop.

De PRS-T3 is in oktober te koop voor een adviesprijs van €140. Wij verwachten binnen een paar dagen al een eerste indruk online te hebben. De volledige test volgt (hopelijk) binnen een week. 

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.