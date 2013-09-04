Sony kondigt nieuwe e-reader aan

De nieuwe Sony Reader krijgt de codenaam PRS-T3 en is uitgerust met een 6-inch scherm met een resolutie van 758 x 1024 pixels. De nieuwe reader wordt standaard geleverd met een snapcover, die de e-reader zou moeten beschermen tegen valschade. Dat is een welkome aanvulling.

De PRS-T3 heeft opvallend genoeg nog steeds geen ingebouwde achtergrondverlichting, iets wat vrijwel alle concurrerende modellen wel hebben. Wel is er wederom voor €50 een cover met verlichting te koop.

De PRS-T3 is in oktober te koop voor een adviesprijs van €140. Wij verwachten binnen een paar dagen al een eerste indruk online te hebben. De volledige test volgt (hopelijk) binnen een week.