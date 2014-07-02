Tom Kabinet: inkoop en verkoop van e-books

De website meldt dat het niet handelt in e-books met DRM (Digital Rights Management). Het helpt alleen e-books (e-pub bestanden) met watermerk te verkopen aan andere consumenten.

De site, sinds medio juni actief, stelt zich dus op als bemiddelaar, maar beperkt zich niet tot puur koppelen van vraag en aanbod en het faciliteren van betalingen. Opmerkelijk is dat het bij de naar de site ge-uploade e-books het eletronische 'watermerk' (van de oorspronkelijke uitgever) verwijdert om hierna een eigen watermerk toe te voegen.

De website instrueert de verkoper het eigen e-book-bestand weg te gooien op het moment dat het elektronische boek via de site verkocht wordt. Anders zou er handel zijn in een kopie en dat is uiteraard niet de bedoeling.

Juridische stappen uitgevers

Volgens de website wordt het recht om elektronische boeken door te verkopen ondersteund door uitspraken van het Europese Hof. Niettemin bezinnen Nederlandse uitgevers zich sinds 1 juli op juridische stappen. Zij vinden de handelwijze van de website niet door de beugel kunnen.

Op het moment van schrijven biedt de Tomkabinet.nl circa 100 tweedehands e-books aan, met name thrillers.

Besproken website: www.tomkabinet.nl