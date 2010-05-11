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Brein wil zwarthandel in e-books aanpakken

Nieuws
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De Nederlandse uitgevers en stichting Brein willen de handel in illegaal gekopieerde elektronische boeken (e-books) aanpakken.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert e-readersGepubliceerd op:11 mei 2010

Door de opkomst van e-readers en de introductie van de iPad (buiten Nederland) zou het illegale onlineaanbod van e-books sterk gegroeid zijn, stelt stichting Brein, die al jaren strijdt tegen ‘onlinepiraterij’.

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) heeft de hulp ingeroepen van Brein voor het opsporen en verwijderen van het illegale boekenaanbod. Brein zegt uitwisselsites in de gaten te houden, advertenties van aanbieders te verwijderen en hen juridisch aan te pakken.

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