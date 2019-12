E-bike niet onveiliger dan conventionele fiets

Nieuws|De ruwe cijfers leken overduidelijk: 13% van alle fietsslachtoffers reed op een elektrische fiets. Terwijl maar een klein aantal (7%) mensen in het bezit was van een elektrische fiets. Dit wekte de indruk dat de e-bike onveiliger zou zijn dan een gewone fiets. Onderzoek van VeiligheidNL toont aan dat deze conclusie niet terecht is.

De cijfers waren gebaseerd op alle fietsslachtoffers die in de testperiode van juli 2011 tot en met juni 2012 op de Spoed Eisende Hulp (SEH) belandden. De gemiddelde leeftijd van de e-bikeslachtoffers lag op 66 jaar en 70% was vrouw.

Evenwicht verliezen bij op- en afstappen

Specifieke ongevalsstatistieken over de e-bike zijn er nog niet. Daarom heeft het Fietsberaad slachtoffers van fietsongevallen geënqueteerd die op de SEH terecht kwamen. Hieruit blijkt dat 72% een leeftijd had van 60 jaar of ouder. Dat is een groot verschil ten opzichte van de 18% bij conventionele fietsers. Op de vraag wat er precies mis ging, bleek het evenwicht verliezen bij op- en afstappen vaker bij een e-bike voor te komen. Slechts 17% gaf aan dat het rijden op een e-bike een rol speelde bij het ongeval.

E-bikers hebben vaker lichamelijke beperkingen

Verder meldt VeiligheidNL dat de een gemiddelde e-biker niet gelijk is aan de gemiddelde fietser. Veel jongere e-bikers schaffen deze aan vanwege lichamelijke beperkingen. Deze gebruikersgroep loopt van zichzelf meer risico op een ongeval.

Aantal kilometers onbekend

Het is nog niet onderzocht hoeveel kilometers per jaar de gemiddelde e-biker maakt ten opzichte van de conventionele fietser. Binnenkort komt het Fietsberaad met aanvullend onderzoek hierover en zal het risico per afgelegde kilometer beter te becijferen zijn.

Bron: Verkeersnet.nl