Aantal fietsdoden stijgt: maatregelen nodig

Nieuws|Het aantal verongelukte fietsers is het hoogste in 10 jaar tijd. Bij 65-plussers op e-bikes is het aantal zelfs verdubbeld. Onder andere door auto's met noodremsystemen en fietsersdetectie moet het aantal slachtoffers weer dalen. Per april 2018 test veiligheidsorganisatie Euro NCAP deze systemen.

In april 2018 publiceerde het CBS het aantal verkeersslachtoffers over 2017 en voor het eerst is het aantal doden op een fiets (206) hoger dan in een auto (201). In de groep 65-plussers op een e-bike was er zelfs een toename van 15 doden in 2016 naar 31 in 2017.

Maatregelen voor meer veiligheid

Voor fietsers die zelf maatregelen willen treffen om letsel of erger te verkleinen, beveelt de Consumentenbond het gebruik van een fietshelm aan. Goede remmen helpen ook om ongelukken te voorkomen, zeker bij snelle e-bikes. Daarom beoordelen we de kwaliteit van de remmen in de test e-bikes.

Er wordt daarnaast bij auto's gewerkt om fietsers beter te beschermen. Veiligheidsorganisatie Euro NCAP test sinds april 2018 auto's met noodremsystemen die zelf fietsers herkennen. Omdat de score voor fietsersherkenning meetelt in de totale veiligheidsscore van nieuwe auto's, stimuleert dit fabrikanten om dit soort systemen in te bouwen.

Automatisch remmen voor fietsers

In 2017 introduceerde Volvo de eerste auto met fietsersherkenning. Dit jaar komen meer fabrikanten met dit systeem, de zogeheten 'AEB Cyclist', op de markt. De eerste auto die door Euro NCAP werd getest op fietsersherkenning is de Nissan Leaf. In de tests remt de Leaf tot een snelheid tot 45 km per uur op tijd om een aanrijding met een overstekende fietser helemaal te voorkomen. Maar rijdt de auto 55 km per uur, dan remt hij helemaal niet. Er is dus nog wel ruimte voor verbetering.

Verder testte Euro NCAP de Nissan Leaf ook in situaties waarbij de auto achterop een fietser dreigt te rijden. Ook dan voorkomt hij in een deel van de test een aanrijding of verlaagt de botssnelheid.

Lees ook: