Diefstallen-e-bikes-aangepakt

Diefstal terugdringen

Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) luidden fietsverzekeraars de noodklok over het aantal gestolen e-bikes. Sinds een paar maanden werken in het Platform Fietsendiefstal onder meer politie en verzekeraars samen om het aantal diefstallen van e-bikes terug te dringen, door bijvoorbeeld lok-e-bikes in te zetten op plaatsen waar veel fietsen worden gestolen. 'Dit doen we onder andere op aanwijzen van verzekeraars. Zowel voor de politie als verzekeraars en fabrikanten van e-bikes is het belangrijk dat de diefstallen de kop in worden gedrukt. We zijn op een punt gekomen dat er echt iets moet gebeuren’, vertelt Mojgan Yavari van AVc.

271 fietsen per dag

Dagelijks worden in Nederland 271 fietsen gestolen. Het aantal aangiften van fietsendiefstal is gedaald van 103.153 in 2014 naar 98.916 in 2015. Ondanks de landelijke daling, steeg het aantal aangiftes van fietsendiefstal in Midden-Nederland, Den Haag en ook Groningen. De cijfers die bekend zijn bij stichting AVc zijn gebaseerd op aangiftes en dus ‘het topje van de ijsberg’. In de cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen diefstal van 'gewone' fietsen en e-bikes.

