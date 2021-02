E-bikes meer in trek in coronaperiode

Nieuws|De afgelopen 12 maanden hebben consumenten meer en voor meer geld elektrische fietsen (e-bikes) gekocht. Ook werden meer aanvullende diensten afgesloten, zoals een onderhoudscontract of een verzekering.

Dat blijkt uit de jaarlijkse E-bike Monitor van onderzoeksbureau GfK. Consumenten betaalden gemiddeld €2191 voor een e-bike. Dat is 10% meer dan het jaar ervoor. Ook werden meer aanvullende diensten afgenomen. Tweederde van de Nederlanders sloot een diefstalverzekering af bij hun e-bike.

E-bikes worden vooral gekocht vanwege het makkelijk kunnen afleggen van lange afstanden. Ook zijn de fietsen nu, in coronatijden, vaker gebruikt om meer te bewegen. Wekelijks wordt er gemiddeld zo'n 43 kilometer mee gefietst.

E-bike private leasen

Een nieuwe e-bike kopen brengt flink wat kosten met zich mee. Je kunt ook een nieuwe e-bike private leasen voor een vast bedrag per maand. Bij leasen via de Consumentenbond is alles inbegrepen: afschrijving, reparatie, onderhoud, diefstal- én schadeverzekering en pechhulp.

Die extra kosten zijn bij een e-bike flink hoger dan bij een normale fiets. Zo kost een nieuwe accu al snel €500 tot €1000. Ook stijgt je leaseprijs niet als bijvoorbeeld verzekeringspremies wél omhooggaan. Die kans is groot nu de diefstal van e-bikes explosief is gestegen.