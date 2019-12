E-bike in opmars

Nieuws|Elektrische fietsen zijn ongekend populair. In 2011 zijn 178.000 fietsen met elektrische trapondersteuning verkocht, 7% meer dan in 2010. De gemiddelde prijs die een consument in 2011 aan een e-bike heeft uitgegeven bedroeg €1918.

Ook op de Fietsvakbeurs, waar nieuwe modellen worden gelanceerd, is het 'elektrisch' wat de klok slaat. De trend is lichter en hipper. Met de nieuwe modellen wil de branche ook andere doelgroepen bereiken. Tot nu toe vormen de wat oudere toerfietsers het leeuwendeel van de gebruikers. Een nieuwe ontwikkeling is dat in steeds meer fietsen de accu is weggewerkt in de schuine buis van het frame of de kettingkast. Consumenten kunnen vaak kiezen voor drie of vier soorten accu's, oplopend in vermogen.

Over enkele weken worden de testresultaten in dit dossie vernieuwd en aangevuld.