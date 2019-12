Elektrische fiets proberen? Leen een OV-fiets!

Er zijn er, verdeeld over tien stations, 100 beschikbaar. Ze staan vooralsnog alleen in Utrecht, Breda, Den Haag, Eindhoven, Gouda, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Nijmegen, Maastricht en Rotterdam. Tijdens de pilot kost een daghuur van een elektrische fiets voor OV-fietsabonnees €3, evenveel als een normale fiets. Na de proefrit ontvangt de abonnee per e-mail een enquêteformulier: hoeveel animo is er voor een elektrische OV-fiets, wat zijn de verdere behoeftes en wensen? De uitkomst van de enquete bepaalt of de fiets op meer stations zal worden aangeboden.

De elektrische OV-fiets is te huur met een OV-fiets abonnement. Dit abonnement is via www.ov-fiets.nl af te sluiten. Na de pilotperiode gaat de huurprijs omhoog naar €7,50 per dag.

> Naar www.ov-fiets.nl