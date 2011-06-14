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Elektrische fiets proberen? Leen een OV-fiets!

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Hoe kom je vanaf het NS-station in een 'vreemde' stad naar je eindbestemming? Tot voor kort kon je daarvoor alleen een OV-fiets zonder ondersteuning huren, nu kun je - tot eind dit jaar - zonder meerkosten een elektrische OV-fiets huren.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:14 juni 2011

elektrischeOVfiets

Er zijn er, verdeeld over tien stations, 100 beschikbaar. Ze staan vooralsnog alleen in Utrecht, Breda, Den Haag, Eindhoven, Gouda, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Nijmegen, Maastricht en Rotterdam. Tijdens de pilot kost een daghuur van een elektrische fiets voor OV-fietsabonnees €3, evenveel als een normale fiets. Na de proefrit ontvangt de abonnee per e-mail een enquêteformulier: hoeveel animo is er voor een elektrische OV-fiets, wat zijn de verdere behoeftes en wensen? De uitkomst van de enquete bepaalt of de fiets op meer stations zal worden aangeboden.

De elektrische OV-fiets is te huur met een OV-fiets abonnement. Dit abonnement is via www.ov-fiets.nl af te sluiten. Na de pilotperiode gaat de huurprijs omhoog naar €7,50 per dag.

> Naar www.ov-fiets.nl 

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