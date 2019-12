Flinke-premiestijgingen-e-bikeverzekeringen

Nieuws|E-bikes worden steeds vaker gestolen. Volgens cijfers van Enra is de kans op diefstal van een nieuwe e-bike het eerste jaar met 241% toegenomen sinds 2013. Dit vertaalt zich inmiddels in piekende premies van e-bikeverzekeringen bij sommige verzekeraars.

De beveiligingseisen en voorwaarden van de e-bikeverzekeringen zijn niet aangescherpt, maar de prijzen zijn wél gestegen. Dit geldt vooral voor de polissen van marktleiders Enra, ANWB en Unigarant in grote steden en voor de wat duurdere e-bikes. Zo betaal je voor de vernieuwde Enra Optimaal-polis met een e-bike van €3000 in Rotterdam nu ruim het driedubbele (€697).

Met een e-bike van €5000 is dit zelfs meer dan het viervoudige van de premie van de ‘oude’ aflopende Enra-polis. In kleinere plaatsen zijn de premies lager en soms juist gedaald. Ook ANWB en Unigarant hebben hun prijzen flink opgeschroefd en veelal verdubbeld voor de doorlopende polissen. Volgens de verzekeraars komt dit vooral door meer beschadigingen van duurdere e-bikes.

De premies van e-bikepolissen zijn nog wel relatief laag in vergelijking met de premies van gewone fietsverzekeringen. Ook zijn er minder verschillende premies per regio. Bij Hema verschilt de premie per postcode en leeftijd van de verzekerde; jongeren betalen meer dan ouderen.

Beste scores

Kingpolis (Europeesche) scoort in de laatste test met zijn doorlopende polissen het beste voor zowel gewone fietsen (8,2) als e-bikes (8,5). Dit komt vooral door de goede schaderegelingen en uitkering bij schade of diefstal (let op: uitkering in natura). Voor de gewone fietsen scoort de uitgebreide, aflopende Enra Optimaal-polis eveneens goed (8,1); maar let wel op de prijs. De vernieuwde Enra-polissen zijn per 1 april 2016 beschikbaar in de varianten Basis, Plus en Optimaal. Voor e-bikes is de doorlopende verzekering van Allianz Global Assistance een goede tweede (8,3). De polissen van Hema en Verzekeruzelf.nl bungelen onderaan de lijst en krijgen in onze test een matig tot onvoldoende testoordeel.

Vergelijken

Vergelijk zelf voorbeeldpremies en voorwaarden in de Fietsverzekering-vergelijker en bekijk alle testoordelen.