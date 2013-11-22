Goedkope e-bikes vallen niet tegen

Ronald Kamp Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:22 november 2013
In aanvulling op de test van mei 2013 testten we 3 e-bikes met een aanschafprijs van maximaal €1000:
Ga voor de testresultaten naar de vergelijker e-bikes (alleen voor leden).
Veel beginnende én gevorderde e-bikers hebben de fietsen met Bosch-techniek op het netvlies staan: de motor zit niet in het voor- of achterwiel, maar op de trapas gemonteerd. Daardoor heeft de fiets een laag zwaartepunt - dat is goed voor de rijeigenschappen - en de Bosch-motor levert een goede en soepele ondersteuning bij wegrijden en bij constante snelheid.
E-bikes met deze techniek zijn niet goedkoop. Zo heeft de geteste Trek LM500+ een richtprijs van €2500. Waarom de Trek-fiets wel hoog scoort, maar niet goed genoeg om het predicaat Beste uit de Test te verdienen, lees je in de vergelijker e-bikes (alleen voor leden).
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