Goedkope e-bikes vallen niet tegen

Nieuws|Het aanbod van écht goedkope e-bikes stijgt enorm. Daar zitten dan ook écht slechte fietsen tussen, maar soms ook pareltjes. De Consumentenbond heeft 3 fietsen onder de €1000 aangeschaft en getest, vooral de Stella Albatros maakt indruk. Daarnaast testten we ook een moderne e-bike met Bosch-motor: de Trek LM 500+. Ook deze komt goed uit de test.

Onder de €1000

In aanvulling op de test van mei 2013 testten we 3 e-bikes met een aanschafprijs van maximaal €1000:

Pro ebike CR8 SR Suntour (€950), deze krijgt een gemiddeld Testoordeel;

Van Speijk No T23 (€900), ook deze krijgt een gemiddeld Testoordeel;

Stella Albatros (€1.000), deze krijgt een opvallend hoog Testoordeel (maar niet zo hoog als de Beste uit de Test en Beste koop).

Ga voor de testresultaten naar de vergelijker e-bikes (alleen voor leden).

Trek-fiets met Bosch-motor

Veel beginnende én gevorderde e-bikers hebben de fietsen met Bosch-techniek op het netvlies staan: de motor zit niet in het voor- of achterwiel, maar op de trapas gemonteerd. Daardoor heeft de fiets een laag zwaartepunt - dat is goed voor de rijeigenschappen - en de Bosch-motor levert een goede en soepele ondersteuning bij wegrijden en bij constante snelheid.

E-bikes met deze techniek zijn niet goedkoop. Zo heeft de geteste Trek LM500+ een richtprijs van €2500. Waarom de Trek-fiets wel hoog scoort, maar niet goed genoeg om het predicaat Beste uit de Test te verdienen, lees je in de vergelijker e-bikes (alleen voor leden).

