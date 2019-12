Lagere prijs voor magnetische fietsverlichting

Nieuws|Een tijd geleden heeft de Consumentenbond de magnetische led-fietsverlichting getest die toen bij de Hema te koop was. We vonden het setje voor €30 erg duur, maar zagen ook de voordelen. Het is al lang bij de Hema uit de schappen verdwenen, maar bij de Aldi waren de lampjes opnieuw te koop, deze keer voor €15.

Ledjes in fietsverlichting geven bij weinig stroom veel licht. Bij dit setje wordt de elektriciteit opgewekt door magneetjes op de spaken. Dat biedt voordelen ten opzichte van een dynamo op de band die bij nat weer slipt en slijt. Daar heeft deze set geen last van.

De set bestaat uit 2 lampjes, bevestigingsbeugels voor op de wielas en 4 magneetjes. De montage is niet ingewikkeld, als je er bij het afstellen maar voor zorgt dat de magneetjes vlak langs de lampjes scheren.

Bij het Hema-setje vonden we de lichtopbrengst matig, vergeleken met ledlampjes op batterijen.

Een magnetische set kan voordelen bieden bij onder andere fietsen van kinderen en studenten: zij kunnen nooit 'vergeten' het licht aan te doen en kunnen de lampjes niet kwijtraken. Ze zijn wel kwestbaar bij ruw parkeergedrag.

Volgens de Aldi reclame is er geen weerstand; dat is natuurlijk niet waar. Wel is de weerstand gering. De claim van continu licht slaat waarschijnlijk op dag en nacht licht, want ze kunnen niet uit. Als je niet zo hard fietst is de lichtopbrengst niet helemaal gelijkmatig. Echt knipperen is het gelukkig niet, want dat mogen fietslampjes niet.