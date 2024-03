CortinaE-Common Family N7 Active Line Plus 400Wh

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Cortina E-Common Family N7 Active Line Plus 2023 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus middenmotor, 400Wh accu en Bosch Purion display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. Het Family model heeft een langer frame en een breder stuur, zodat er kinderzitjes op kunnen. Als je geen kinderzitjes gebruikt is het fijner om het normale frame te hebben.