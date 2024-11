GazelleOrange C8+ HMB 2025 400Wh Heren

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Gazelle Orange C8+ HMB 2025 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus Smart middenmotor, 400Wh accu en Bosch Purion 200 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 8 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. De Orange-serie is iets luxer afgewerkt dan de goedkopere Paris-serie, bijvoorbeeld met jasbeschermer en leren handvatten. Ook beschikbaar met andere accu's: Orange C8+ HMB 2025 500Wh Heren