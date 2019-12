Ook op de fiets is smartphone gevaarlijk

In de campagne 'Aandacht op de weg' krijgen deze maanden vooral fietsers de aandacht. Minister Schultz van Haegen (I en M) heeft 23 september de aftrap gegeven voor de campagne, samen met de grote telecomproviders.

De campagne loopt tot in 2016. De politie gaat in die tijd ook extra letten op het handheld gebruik van de smartphone tijdens het fietsen. In de auto krijg je er al een flinke boete voor, ook op de fiets is de kans op een ongeval zo'n 25x groter als je al fietsend met de social media bezig bent. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vallen hierdoor jaarlijks enkele tientallen verkeersdoden en honderden ernstig gewonden.

Vooral in de leeftijdsgroep 12 tot 34 jaar zijn er bij fietsongelukken vaak smartphones in het spel. Daarom krijgen de fietsende jongeren in de campagne extra aandacht. Om hen veilig fietsgedrag te laten ervaren, is de app 'Fietsmodus' ontwikkeld. Deze app beloont je, als je fietsen en social media niet tegelijker tijd doet. Dat doet de app door je mobieltje in de zogenoemde 'vliegtuigmodus' te zetten; dan ben je niet online en krijg je geen berichten binnen. Je maakt dan kans op bioscoopkaartjes, een t-shirt of een fiets. De app is te downloaden via de appstores of via www.fietsmodus.nl.

Bron: Rijksoverheid.nl