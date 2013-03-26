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Terugroepactie accu's Gazelle

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Fietsfabrikant Gazelle roept een serie accu's van elektrische fietsen terug. Door roest kan kortsluiting ontstaan. Alle dealers weten van de terugroepactie en Gazelle gaat de fietseigenaren ook direct benaderen voor een kosteloze omwisseling.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:26 maart 2013

Sticker op Gazelle-accu Gazelle heeft al jaren een groot marktaandeel bij de elektrische fietsen. Het betreft dan ook vele duizenden in Nederland geleverde accu's. Het gaat om in Japan geproduceerde accu's van 2 series met productienummers die beginnen met 20 of 29. Het gaat om accu’s die tussen 1 maart 2012 en 11 februari 2013 zijn verkocht.

Waar vind ik het nummer van de accu terug?

Onderop de accu zit deze sticker. Als deze vermeldt 'Made in Japan' en het productienummer (oranje omkaderd) begint met 20 of 29, dan is het mogelijk een accu waarvoor de terugroepactie geldt.

Meer informatie op www.gazelle.nl.

 

 

 

 

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