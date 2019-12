Terugroepactie accu's Gazelle

Gazelle heeft al jaren een groot marktaandeel bij de elektrische fietsen. Het betreft dan ook vele duizenden in Nederland geleverde accu's. Het gaat om in Japan geproduceerde accu's van 2 series met productienummers die beginnen met 20 of 29. Het gaat om accu’s die tussen 1 maart 2012 en 11 februari 2013 zijn verkocht.

Waar vind ik het nummer van de accu terug?

Onderop de accu zit deze sticker. Als deze vermeldt 'Made in Japan' en het productienummer (oranje omkaderd) begint met 20 of 29, dan is het mogelijk een accu waarvoor de terugroepactie geldt.

Meer informatie op www.gazelle.nl.