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Terugroepactie Sparta ION

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Heb je een Sparta ION e-bike, die je hebt gekocht na juli 2011? En heb je het damesmodel met sportieve instap? Ga dan na of deze in aanmerking komt voor een preventieve framevervanging.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:3 november 2015

Gebruikstips oplaadpunten nederland e-bike

E-bikefabrikant Sparta roept een serie e-bikes terug vanwege het mogelijk optreden van materiaalscheurtjes in het frame. Het gaat om de deze modellen, geproduceerd tussen juli 2011 en 2014:

  • Sparta ION RX
  • Sparta ION RX+
  • Sparta ION RXS+

SpartaIon2

Het betreft alleen het damesmodel met sportieve/hoge instap (zoals hierboven afgebeeld), niet het damesmodel met lage instap en niet het herenmodel (hieronder afgebeeld).

SpartaIon3

SpartaIon4

Er is geconstateerd dat een lasnaad bij de kabelinvoer van de framebuis materiaalscheurtjes kan vertonen. Volgens Sparta is dat alleen mogelijk na een langere gebruiksperiode en in extreme gevallen. De scheurtjes zouden kunnen leiden tot het doorzakken van het frame en dat is een gevaarlijke situatie.

SpartaIonframenummer Sparta gaat de frames van de bewuste fietsen uit voorzorg allemaal vervangen. Op de site van Sparta staat een zoekfunctie om het framenummer te controleren. Dit nummer staat direct boven de standaard (zie foto) en het staat ook op de verzekeringspapieren.

Komt dit framenummer nu voor in de lijst, dan stuurt Sparta je een brief met een oproep contact op te nemen met de dealer.

Voor verdere informatie:

  • Telefoon: 00800 - 7700 7200 of
  • E-mail: melding@sparta.nl

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