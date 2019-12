Test Fietsdragers

Nieuws|De Consumentenbond testte 8 fietsdragers die geschikt zijn voor elektrische fietsen, van onder andere Uebler, Thule en Spinder. Welke is de Beste uit de Test en welke is de Beste koop?

Een elektrische fiets voor thuisgebruik is leuk, maar het is nog leuker als hij ook mee kan op vakantie. Dat kan met een fietsdrager voor op de trekhaak. Let er wel op dat de drager stevig genoeg is om het forse gewicht van elektrische fietsen te kunnen dragen. De Consumentenbond testte 8 fietsdragers van bekende merken zoals Uebler, Thule en Spinder die geschikt zijn voor elektrische fietsen. Er zijn nogal wat verschillen in gebruiksgemak en mogelijkheden.

Welke fietsdrager is Beste uit de test en welke is de Beste koop? Lees hier de resultaten van de test. En bekijk het filmpje met .