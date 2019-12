Wat is goede fietsverlichting?

Let op het logo

De wetgeving over fietslampjes in Nederland is heel kort en krachtig. Aan de voorzijde moet de lamp wit of geel licht uitstralen, aan de achterkant rood licht, en een knipperende verlichting is niet toegestaan. Dat is alles dat 'de wet' zegt. De branchevereniging RAI heeft daarom een keurmerk voor Fietsverlichting ingesteld, zodat je de goede van de slechte lampjes kan scheiden. Let daarom op dit keurmerk rechts als je nieuwe verlichting aanschaft.

Zorg dat de verlichting op de juiste manier wordt gemonteerd

Niet alleen de kwaliteit van de lampjes is belangrijk, ook hoe het gemonteerd is. De vaste verlichting moet stevig aan de voor- en achterkant van de fiets bevestigd worden en recht vooruit en achteruit schijnen. De verlichting mag niet bedekt zijn en niet te veel bewegen.

Reflectoren

Naast verlichting moet de fiets ook uitgerust zijn met reflectoren: een rode reflector aan de achterkant van de fiets, gele reflectoren op de trappers en witte of gele reflectoren op de velgen of banden.

Zien en gezien worden

Fietsverlichting heeft twee functies, namelijk het verlichten van de weg om goed te kunnen zien en licht geven om door andere weggebruikers opgemerkt te worden. Wanneer je veel op wegen fietst waar weinig straatverlichting aanwezig is, kies dan een koplamp die veel licht uitstraalt. Roep maar naar de fietsenmaker 'minimaal 10 Lux', dan weet hij welk lampje hij uit de voorraad moet halen. Fietst je vaak in de stad, dan is het vooral belangrijk om goed 'gezien te worden'. Dan voldoet een lampje met een lichtintensiteit van minimaal 4 Lux al. De Consumentenbond vraagt zich af of dit wel altijd voldoende is, om goed te kunnen zien op een onverlicht pad is echt een sterkere lichtbundel nodig.

Onderhoud en controle

Ga maar eens kijken in de fietsenstalling van een middelbare school. Op veel fietsen heeft de verlichting het het eerst begeven. Het is dan ook belangrijk regelmatig te controleren of de verlichting nog naar behoren werkt. Daarnaast is het belangrijk om de reflectoren regelmatig schoon te maken, omdat vuile reflectoren minder licht weerkaatsen.

Weten welke verlichting het keurmerk heeft? Kijk op de site van RAI Vereniging, afdeling Fietsen.