Nederland echt e-bikeland

Nieuws|Uit de jongste cijfers van de brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging blijkt dat Nederland nog steeds een echt e-bikeland is. Alleen in Duitsland worden nog meer e-bikes verkocht, alle andere Europese landen blijven ver achter.

Uit cijfers van de brancheverenigingen blijkt we ook steeds meer kilometers per jaar afleggen op de fiets. Rond het jaar 2000 was dat nog gemiddeld 865 kilometer per jaar, in 2014 zaten we al op (net) boven de 1000 kilometer. Die toename komt vooral op het conto van de zeer populaire e-bike. Het aandeel daarvan in de nieuwverkopen is in tien jaar gestegen van 3 naar 22%.

De 'oude, trouwe' stadsfiets blijft in de nieuwverkoop onverminderd populair. Naast de stadsfiets en de e-bike worden er vooral veel hybride fietsen (waaronder tracking bikes) en kinderfietsen verkocht. Een kleinere groep fietsers wil een racefiets, MTB/ATB of vouwfiets.

Alleen in Duitsland worden nog meer e-bikes verkocht (480.000 in 2014), wij volgen met 223.000 en in België zijn vorig jaar 130.000 e-bikes verkocht. De rest van de Europese landen volgen op grote afstand.

Brom- en snorfietsen

Sinds 2007 is de snorfiets veel populairder geworden dan de bromfiets. Maar zie dit wel relatief, want de Nederlander koopt nog veel liever een e-bike.

Bron: Bovag/RAI