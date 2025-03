Oral-BiO 3n (zwart)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Oral-B iO 3n (zwart) is een elektrische tandenborstel voor volwassenen uit de iO 3 serie. Binnen deze serie verschillen de borstels in kleur en meegeleverde accessoires of opzetborstels. Sommige varianten hebben 2 houders of worden geleverd met een reisetui.



We testten deze tandenborstel in februari 2024 in combinatie met de iO Ultimate Clean opzetborstel en de Daily Clean poetsstand.