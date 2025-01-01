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Oral-BiO 6 duo (2 houders, wit & roze)

In de uitvoering
  • Kleur:  Wit & roze
  • Meegeleverde opzetborstels:  1 x iO Ultimate Clean, 1 x iO Gentle care, 1 x iO Radiant White
  • Reisetui:  Nee

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Oral-B iO 6 duo (2 houders, wit & roze) is een elektrische tandenborstel voor volwassenen uit de iO 6 serie. Binnen deze serie verschillen de borstels in kleur en meegeleverde accessoires of opzetborstels. Sommige varianten hebben 2 houders of worden geleverd met een reisetui.

We testten deze tandenborstel in februari 2024 in combinatie met de iO Ultimate Clean opzetborstel en de Intense Clean poetsstand.

Samenvatting

Kleur
Wit & roze
Meegeleverde opzetborstels
1 x iO Ultimate Clean, 1 x iO Gentle care, 1 x iO Radiant White
Reisetui
Poetsdruksensor

Prijzen