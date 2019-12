Anna de slimme thermostaat

Eerste indruk|Anna is een mooi vormgegeven 'slimme' thermostaat, die het verwarmen van je woning aanpast aan je leefpatroon. Anna heeft verder een klokprogramma, en je kunt op afstand je verwarming regelen via je smartphone. Ook kun je 'geofencing' gebruiken: je verwarming gaat aan als je in de buurt van je huis komt.

Conclusie

Of je Anna écht slim kunt noemen, is nog maar de vraag. Het apparaat is redelijk eenvoudig te bedienen via de thermostaat en de app. Zowel thuis als op afstand zijn temperatuur en tijdschema gemakkelijk in te stellen en af te lezen. Er zijn twee ecostanden, waarmee je de mogelijkheid hebt om wat comfort in te leveren ten gunste van energiebesparing.

Eén van de functies waarmee Anna nadrukkelijk pronkt is geofencing. Dit systeem zorgt er voor dat de verwarming aanslaat als je richting huis gaat. Die functie hebben wij niet werkend gekregen, wat teleurstellend is. Het was ook moeilijk informatie te vinden over de manier waarop we deze functie in konden stellen. Verder is Anna zelflerend, maar daar heb je in de praktijk niet zo veel aan. Behalve als je een rotsvast weekpatroon hebt, al kun je dan net zo goed het klokprogramma instellen.

Onze conclusie over Anna is vergelijkbaar met wat we van de Netatmo, Thermosmart en Nest vonden: het op afstand kunnen bedienen en uitlezen van de verwarming is zeer handig en een goede aanvulling op het klokprogramma. Samen met het fraaie design en eenvoudige bediening is dat eigenlijk ook het enige nieuws onder de zon. Geofencing zou handig kunnen zijn, maar werkt niet.

Zelflerend

Anna past het tijdschema aan aan je leefpatroon, vergelijkbaar met wat de Nest doet. Als je aangeeft dat Anna moet leren dan wordt het schema aangepast aan de tijden dat je thuiskomt en vertrekt. En ook hier geldt: dat weekpatroon is onmogelijk aan te leren als dat van de bewoner onregelmatig is, hoe geavanceerd de software ook is. Ook Anna heeft geen kristallen bol. De verwarming is bijvoorbeeld een flinke tijd voor niets aan bij latere thuiskomst dan volgens het schema, dat leidt dus tot energieverspilling. In zo'n geval is het veel zinvoller om de thermostaat op afstand te bedienen, bijvoorbeeld in de trein naar huis.

Het is ons niet duidelijk geworden wat de functie van de presets 'weg' en 'thuis' precies zijn. Toen we via een preset 'weg' aangaven dat we een weekend op vakantie waren, werd dat gewoon weer overruled door het schema en heeft de verwarming dat weekend voor niets aangestaan.

Geofencing

Anna heeft de optie om de verwarming aan te laten gaan als je in de buurt van je huis komt. Dat werkt via de gps-functie van je smartphone. Teleurstellend is dat het ons niet gelukt is om deze functie te laten werken. Wat we ook probeerden, alle gps-functies op zowel de smartphone als de thermostaat stonden ingeschakeld, maar steeds kwamen we in een koud huis aan. En bleef de verwarming aan als we het huis verlieten.

Bedienen op afstand

Anna is handig via de app op afstand te bedienen. Je kunt de temperatuur thuis dan ook zien.

Aanleren en bespaarmodus

Anna heeft een aanlerend programma, wat ervoor zorgt dat de verwarming niet pas aangaat op het tijdstip dat het warm moet zijn (als je thuiskomt of opstaat bijvoorbeeld) maar van tevoren. Anna leert daarmee de karakteristieken van je huis kennen, bijvoorbeeld hoe lang duurt het om het huis warm te krijgen. Vervolgens kun je Anna daarbij vertellen of je een comfortmens bent, of iets meer Spartaans: daarbij ben je bereid wat comfort in te leveren om energie te besparen.

Kies je voor de eco-modus, dan gaat de verwarming bijvoorbeeld wat later aan dan in de comfortmodus, zodat het op het gewenste tijdstip net nog niet helemaal warm is. Daarmee bespaar je aardgas, maar je zit niet te kleumen. In de meest Spartaanse stand begint Anna pas te verwarmen op het tijdstip dat het eigenlijk warm moet zijn. Kortom: in de comfortmodus heb je het altijd lekker warm, in de andere modi net iets minder, maar bespaar je energie en geld. Dit werkt in de praktijk goed.

