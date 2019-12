Eerste indruk|De Nest is een slimme, ‘lerende’ thermostaat, die het verwarmen van je woning aanpast aan je leefpatroon. Dat kan leiden tot energiebesparing. De Nest thermostaat heeft ook andere handige functies. Zo kun je bijvoorbeeld op afstand je verwarming regelen via je smartphone.

De Consumentenbond probeert sinds najaar 2014 de Nest thermostaat uit in de praktijk. In december 2014 constateerden wij tekortkomingen: zie hieronder. Naar aanleiding van deze conslusies gaf de fabrikant begin 2015 aan dat er nieuwe software voor de Nest beschikbaar is. Deze moet de werking verbeteren.

Onze Nest had deze software niet automatisch geïnstalleerd. Daarnaast beval de fabrikant ook aan de themostaat helemaal te resetten, zodat deze weer helemaal opnieuw kon gaan leren. Deze aanwijzingen hebben wij opgevolgd en het praktijk-proberen in najaar 2015 voortgezet.

Conclusie na update Nest

We merken dat het zelfleren van de Nest thermostaat duidelijk verbeterd is: de eerder geconstateerde starheid is verdwenen. Wat dat betreft adviseren we gebruikers van de Nest - als ze dat nog niet gedaan hebben - om de update en reset uit te voeren.

Toch zijn we nog steeds niet overtuigd van de meerwaarde. De fabrikant van de Nest claimt meerwaarde vanwege dit zelflerende vermogen, maar juist dat zien wij niet. Verder werkt de aanwezigheidsdetectie traag. Al met al kun je beter de bediening op afstand gebruiken op weg naar huis, en de verwarming handmatig lager zetten als je van huis gaat.

Het leren is verbeterd

Wij constateerden eind 2014 dat het lerende effect in de praktijk tegenviel: het leek wel of de bewoners zich aan de Nest thermostaat moesten aanpassen in plaats van andersom. Kenmerkend is een anekdote waarbij de bewoners op een koude winterdag onderweg naar huis de Nest op afstand inschakelden. In het prettige vooruitzicht daardoor in een lekker warme woning thuis te komen. Die thuiskomst werd echter een koude kermis, omdat deze in de avond viel. Volgens het schema gingen de bewoners rond die tijd slapen, dus de Nest besliste dat de onderweg ingeschakelde verwarming weer uit moest.

Na de update en reset is de zaak duidelijk verbeterd. Situaties zoals hiervoor genoemd deden zich niet meer voor en de Nest paste zich duidelijk beter aan aan het leefpatroon. Ook als je structureel vaker een dag per week gaat thuiswerken krijgt Nest dat door, in tegenstelling tot eerder.

Aanwezigheidsdetectie niet indrukwekkend

Nest detecteert of de bewoners thuis zijn, maar de werking is niet echt soepel. De sensor is dermate ongevoelig dat Nest na enkele uren stilzittend thuiswerken op een laptop constateert dat de bewoner afwezig is. Daarnaast blijft het zo dat pas na ongeveer 2 uur na het vertrek van de bewoners de verwarming uitgaat. Nest hanteert hier een speling, wat logisch is aangezien je niet op uitschakelen zit te wachten op het moment dat je even vanuit de woonkamer naar boven loopt. Maar deze wachttijd is wel weer dermate ruim dat je de knop bij vertrek beter zelf omlaag kunt zetten als je zuinig met energie wilt zijn.

Is de Nest thermostaat slim?

Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van de zelflerende Nest thermostaat? Een weekpatroon is onmogelijk aan te leren als dat van de bewoner onregelmatig is, hoe geavanceerd de software ook is. Dan zou er een kristallen bol in moeten zitten. De verwarming is bijvoorbeeld een flinke tijd voor niets aan bij latere thuiskomst dan volgens het schema, dus dat is energieverspilling in plaats van -besparing. In zo'n geval is het veel zinvoller om de thermostaat op afstand te bedienen, bijvoorbeeld in de trein naar huis.

Bij een vast weekpatroon werkt het wel, maar dat voegt weinig toe aan een klokthermostaat waarop je het patroon instelt. Een klokthermostaat in combinatie met bediening op afstand is zinvoller en energiebesparender dan dit 'zelflerende'.

Onze bevindingen in december 2014

Na 2 maanden testen concludeerden wij dat we niet overtuigd zijn van de meerwaarde van de Nest. Wellicht is die er wel als je nooit naar de thermostaat omkijkt, en deze vaak onterecht hoog hebt staan. De meerwaarde ten opzichte van een klokthermostaat zien wij echter niet.

De intelligentie van de Nest thermostaat valt ons flink tegen, evenals het maandelijkse energierapport. Het op afstand kunnen bedienen zien wij wel als een meerwaarde, en ook het kunnen terugzien van de energiegeschiedenis vinden wij nuttig. Waarbij het dan weer heel jammer is dat we die geschiedenis niet terugzien in het maandelijkse energierapport.

Intelligentie van Nest valt tegen

We hebben de Nest in de praktijk geprobeerd in een eengezinswoning, met een weekschema waarin de bewoners doorgaans 's avonds aanwezig zijn, en vaak op vrijdag en weekenddagen overdag. 's Avonds moet de verwarming dus omhoog, en dat had Nest snel door.

Ook zette Nest de temperatuur tegen het slapengaan netjes weer omlaag. Hierbij anticipeert Nest inderdaad (zie preview) op het gegeven dat het huis nog even warm blijft na het omlaag draaien. Bij het slapen gaan is de verwarming al even uit. Dit is energiezuinig. Overigens kan het ook voorkomen dat je eens een avond wat later gaat slapen. Dan draai je de Nest nog even wat hoger. Maar vergeet dan vooral niet om hem weer lager te zetten, want het lijkt erop dat de verwarming dan de hele nacht aan blijft.

Vreemd is dat Nest het schema voor overdag niet weet te reproduceren. Na acht weken had Nest nog steeds niet door dat de bewoners vrijdags thuis zijn. De thermostaat leerde niet van eerdere vrijdagen dat het huis vanaf de ochtend warm mocht zijn. De thermostaat moest vrijdags ook na acht weken nog handmatig omhoog gedraaid worden. Maar wat nog veel vervelender was: vrij snel daarna bepaalde Nest dat de knop weer omlaag moest.

Als Nest eenmaal 'tussen de oren' heeft dat men overdag niet thuis is dan wil hij daar aan vasthouden, zelfs als blijkt dat het die dag anders is. Dit bleek algemeen te gelden voor iedere dag dat je thuis bent terwijl Nest in het schema heeft staan dat je er niet bent. De bewoners moeten zich dus aan Nest aanpassen in plaat van andersom. Maar een intelligente thermostaat moet snappen dat het schema moet worden aangepast. Zeker als de thermostaat omhoog gedraaid wordt en de bewoners in de woonkamer aanwezig zijn.

Aanwezigheidsdetectie

Nest detecteert inderdaad of de bewoners thuis zijn of niet. Daarbij moet vermeld worden dat de aanwezigheidsdetectie plaatsvindt in ruimte waar de Nest hangt. Dit zal vaak de woonkamer zijn, maar als je thuiskomt en de woonkamer nog niet betreden hebt dan heeft Nest niet door dat je thuis bent. Overigens werkte de aanwezigheidsdetectie pas vanaf half november na het installeren van een software-update.

Als Nest constateert dat er niemand thuis is (lees: niemand in de woonkamer is) dan gaat de verwarming uit. Uit de energiegeschiedenis blijkt dat het na het vertrek van de bewoners ruim een uur duurt voordat dit daadwerkelijk gebeurt. Nest hanteert hier een speling, wat logisch is aangezien je niet op omlaag draaien zit te wachten op het moment dat je even vanuit de woonkamer naar boven loopt.

Maar de wachttijd van ruim een uur is wel weer dermate ruim dat je de knop bij vertrek beter zelf omlaag kunt zetten als je zuinig met energie wilt zijn. Bij thuiskomst doet zich ook hier weer het fenomeen voor dat Nest niet van het eerdere schema kan loskomen. Op het schermpje is te zien dat gedetecteerd is dat je thuis bent als je de woonkamer binnenloopt, maar de verwarming gaat niet omhoog. Dat moet je zelf doen.

Ons is gebleken dat Nest probeert te voorspellen wanneer je thuis komt, om het huis dan al warm te hebben. Dat is comfortabel en prettig als je iedere dag op hetzelfde tijdstip thuiskomt, maar in de testsituatie varieerde dat nogal. Dat betekent dat de verwarming een flinke tijd voor niets aan is als je later thuiskomt, wat we ook constateerden. Dan is er eerder sprake van energieverspilling: het zou zuiniger zijn als je de verwarming met de app hoger zet als je bijna thuis bent.

Nest bedienen op afstand

Bij de Nest hoort aan app voor de smartphone (beschikbaar voor iPhone en Android). Deze moet gekoppeld worden aan een account (gratis aan te maken), die ook weer met de Nest zelf gekoppeld is. Je geeft ook aan wat de locatie is waar het apparaat hangt, zodat ook de weersomstandigheden buiten bekend zijn (via het web). Het installeren van de app, en het via het account koppelen met Nest gaat soepel en snel.

Met de app kun je de Nest op afstand bedienen, wat erg handig is als je op een koude dag op weg naar huis bent en je de verwarming alvast kunt aanzetten. Ook kunt je je energiegeschiedenis bekijken. Je ziet een overzicht van de laatste 10 dagen met per dag vermeld hoeveel uur de verwarming aan geweest is. Als je op een dag tikt krijg je een wat gedetailleerder overzicht. Je ziet op een tijdbalk welke periode welke temperatuur werd aangehouden. Ook de perioden waarin afwezigheid werd gedetecteerd zijn zichtbaar. Helaas zie je dit alleen van de afgelopen tien dagen, verder kun je niet terugkijken.

De app is dus handig, maar reageert niet erg soepel. Bij het opstarten duurt het enkele seconden voordat de app actief is, wat irritant is als je snel even de temperatuur wilt bekijken of wijzigen. Dit zou mogelijk ondervangen kunnen worden door de app op de achtergrond te laten draaien, wat nu niet het geval is.

Je kunt op het schermpje van je smartphone met je vinger aan de ring draaien, maar dit werkt niet soepel en enigszins nerveus. Eerst reageert de ring niet op je vinger, waarna na enkele seconden een zwieper volgt richting 30 graden. Het is een beetje priegelwerk op deze manier, en hopelijk volgen er updates die het bedienen via de app in de toekomst soepeler laten verlopen. Overigens hebben wij getest met het allernieuwste model smartphone, zodat de trage werking niet aan een verouderd model te wijten is.

Energiebesparend?

Een belangrijke claim van de fabrikant is dat Nest leidt tot energiebesparing. Er worden ook percentages bij genoemd, die niet worden onderbouwd en op geen enkele manier kunnen worden geverifieerd. Enkele aspecten:

Nest zorgt er (met de hierboven beschreven onvolkomenheden) voor dat je niet stookt als je niet thuis bent of slaapt. Dat zal zeker een forse energiebesparing opleveren voor mensen die doorgaans de thermostaat altijd hoog hebben staan, ook als zij slapen of niet thuis zijn. Dat is namelijk erg energieverspillend.

In vergelijking met een situatie waarin een klokthermostaat wordt gebruikt om een weekprogramma in te stellen zien wij Nest geen energiebesparing opleveren. Eerder een hoger energiegebruik: de verwarming blijft nog ruim een uur aan als je van huis gaat, en gaat te vroeg aan als je later thuiskomt dan het tijdstip waarop Nest anticipeert. Een klokthermostaat gecombineerd met het handmatig omlaag zetten bij vertrek en eventueel onderweg naar huis omhoog zetten levert meer energiebesparing op.

Nest toont af en toe een groen blaadje, en geeft soms meldingen als je energiegebruik vandaag hoger of lager was dan gemiddeld. De waarde van die meldingen is niet duidelijk, bijvoorbeeld als dat is omdat je vandaag thuis was en gisteren niet. Of omdat het inmiddels buiten flink kouder is geworden (dat meldt het schermpje dan netjes).

Dat Nest aangeeft hoe lang het duurt voordat de ingestelde temperatuur bereikt is, of het 'kinderslot' dat voorkomt dat kinderen er aan gaan draaien kan wellicht gevallen van onnodig energiegebruik voorkomen.

Nest ondersteunt niet het OpenTherm-protocol, zodat de energiebesparende werking van modulerende ketels niet benut kan worden.

Energierapport

Een van de dingen die leuk lijken aan de Nest is dat je maandelijks een energierapport krijgt toegemaild. Daar verwachtten we veel van: mooi om een gedetailleerd overzicht te krijgen van je energiegebruik, zodat je mogelijk kunt zien waar je nog iets kunt besparen. De energiegeschiedenis die je in de app kunt bekijken gaat slechts tien dagen terug; we verwachtten dat de dagen langer dan 10 dagen geleden in dit rapport terug zouden zijn te vinden. Dit bleek niet het geval: het energierapport bestaat een een eenvoudige melding hoeveel uur je verwarming de afgelopen maand aan is geweest. Niet meer en niet minder. Wij vinden dit wel een hele magere interpretatie van het begrip energierapport.

Nest thermostaat en privacy

De Nest is met het internet verbonden, en is via je account aan jouw persoonlijke situatie gekoppeld. Dit is verplicht: zonder persoonlijke account werkt de Nest niet. Dit betekent dat de gegevens over bijvoorbeeld wanneer je thuis bent en wanneer niet op internet terecht komen, en meer specifiek: op de servers van de firma Google die Nest heeft overgenomen. Het is goed om je dit te realiseren als je een Nest-thermostaat wilt aanschaffen. Niet iedereen zal hier problemen mee hebben, maar wie de Nest gebruikt weet dat persoonlijke gegevens bij Google terecht kunnen komen, en onder de privacyoorwaarden van Google vallen.

Meer weten over energieverbruik, energie besparen of meterstanden? Lees onze artikelen over: