Energiecollectief voortaan 100% wind- en zonnestroom

De Consumentenbond komt hiermee tegemoet aan de groeiende vraag van consumenten naar volledig duurzame stroom.

Uitkomsten enquête

In een enquête onder ruim 3500 deelnemers van het Consumentenbond Energiecollectief zegt 44% groene energie belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. 16% is bereid daar ook meer voor te betalen. Dat laatste is niet nodig, constateerde de Consumentenbond in 2014: groene energie is vaak niet duurder dan grijze.

Er is veel discussie over hoe groen groene energie is. Veel stroom wordt 'vergroend' met certificaten van Noorse waterkrachtcentrales die al een halve eeuw draaien en weinig doen voor de verduurzaming van het huidige energieaanbod. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Met het Energiecollectief weet je dat je stroom uit wind- en zonne-installaties komt die daadwerkelijk bijdragen aan de verduurzaming van energie.'

Goedkope zon en wind

Samen inkopen maakt energie goedkoper. Daarom startte de Consumentenbond in 2011 met zijn Energiecollectief. Hoe meer consumenten meedoen aan het collectief, hoe aantrekkelijker het voor energiemaatschappijen is om hen voor zich te winnen met een aantrekkelijk aanbod. In een veiling bieden leveranciers tegen elkaar op om met het voordeligste tarief te komen.

Een groen stroomproduct zegt niet perse iets over de duurzaamheid van de aanbieder. In het jaarlijkse duurzaamheidsonderzoek onderzoekt de Consumentenbond productie, levering en investering van energieaanbieders. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in de duurzaamheidsscore van de Energievergelijker.