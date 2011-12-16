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NMa beboet energieleverancier Greenchoice voor €7,2 miljoen

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Energieleverancier Greenchoice heeft jarenlang te laat of helemaal geen eindafrekeningen verstuurd aan consumenten die hun leveringsovereenkomst hebben beëindigd.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert energieGepubliceerd op:16 december 2011

Het gaat in de meeste gevallen om consumenten die geld terug moesten krijgen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft Greenchoice hiervoor beboet met €7,2 miljoen. Alle benadeelde consumenten hebben alsnog hun eindafrekening ontvangen en hebben hun geld teruggekregen.

Greenchoice neemt in overleg met de NMa maatregelen om herhaling te voorkomen. Peter Plug, directeur van de Energiekamer NMa: 'Greenchoice maakt schoon schip, de NMa zal dit proces nauwlettend volgen om de betrouwbaarheid van deze leverancier in de toekomst te waarborgen.'

Bron: Consuwijzer

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