NMa beboet energieleverancier Greenchoice voor €7,2 miljoen

Het gaat in de meeste gevallen om consumenten die geld terug moesten krijgen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft Greenchoice hiervoor beboet met €7,2 miljoen. Alle benadeelde consumenten hebben alsnog hun eindafrekening ontvangen en hebben hun geld teruggekregen.

Greenchoice neemt in overleg met de NMa maatregelen om herhaling te voorkomen. Peter Plug, directeur van de Energiekamer NMa: 'Greenchoice maakt schoon schip, de NMa zal dit proces nauwlettend volgen om de betrouwbaarheid van deze leverancier in de toekomst te waarborgen.'

Bron: Consuwijzer