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Stroomstoring

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De laatste tijd zijn er nogal wat stroomstoringen geweest. Kun je hiervoor compensatie krijgen?
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert energieGepubliceerd op:2 februari 2012

Ja, onder bepaalde voorwaarden krijg je geld voor het geleden ongemak:

  • Je moet een aansluiting t/m 3x25 Ampère hebben (de meeste huishoudens hebben dit).
  • De storing duurde meer dan 4 uur.
  • De stroomstoring is niet veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandigheden of overstromingen.

De vergoeding bedraagt €35. Voor elke 4 uur dat de storing langer duurt, komt hier €20 bij. 

Je hoeft hier niets voor te doen, je krijgt het geld automatisch van je netbeheerder terug of het wordt verrekend met je jaarrekening. Je hoort hierover binnen 4 tot 6 weken bericht te krijgen.

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