Stroomstoring

Erik Snitselaar Expert energieGepubliceerd op:2 februari 2012
Ja, onder bepaalde voorwaarden krijg je geld voor het geleden ongemak:
De vergoeding bedraagt €35. Voor elke 4 uur dat de storing langer duurt, komt hier €20 bij.
Je hoeft hier niets voor te doen, je krijgt het geld automatisch van je netbeheerder terug of het wordt verrekend met je jaarrekening. Je hoort hierover binnen 4 tot 6 weken bericht te krijgen.
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