Ja, onder bepaalde voorwaarden krijg je geld voor het geleden ongemak:

Je moet een aansluiting t/m 3x25 Ampère hebben (de meeste huishoudens hebben dit).

De storing duurde meer dan 4 uur.

De stroomstoring is niet veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandigheden of overstromingen.

De vergoeding bedraagt €35. Voor elke 4 uur dat de storing langer duurt, komt hier €20 bij.

Je hoeft hier niets voor te doen, je krijgt het geld automatisch van je netbeheerder terug of het wordt verrekend met je jaarrekening. Je hoort hierover binnen 4 tot 6 weken bericht te krijgen.