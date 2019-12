Terugroepactie falende koolmonoxidemelders

Nieuws|Uit een test van de Consumentenbond blijkt dat de koolmonoxidemelders 'Safe' van J&S Supply en 'JLP-01' van het merk Pentagon niet goed werken. Wie er een in huis heeft hangen kan er niet van opaan dat de melder alarm geeft bij gevaarlijke hoeveelheden koolmonoxide. En dat is gevaarlijk.

De Consumentenbond test koolmonoxidemelders. Daarvan bleek al eerder dat er ondeugdelijke exemplaren op de markt zijn. In de Consumentengids van oktober vertellen wij welke melders je veilig kunt kopen.

Uit de test kwamen 2 melders die op het belangrijkste punt faalden: ze geven geen alarm bij een gevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide in huis. In die gevallen treden wij direct naar buiten.

Van de melder Carbon Monoxide Safe van J&S Supply faalden alle testsamples. Bij de JLP-01 van Pentagon was dat bij een van de 3 samples het geval. Maar ze moeten alle 3 goed uit de test komen.

Terugroepactie

De Consumentenbond heeft de importeurs direct over de onderzoeksresultaten geïnformeerd en aangedrongen op een publieke bekendmaking en een terugroepactie. De Consumentenbond vraagt consumenten, die nog een Carbon Monoxide Safe of een JLP-01 van Pentagon in huis hebben, zich direct te melden bij de importeur. Zij krijgen hun geld terug.