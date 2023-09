Vandebron vraagt vergoeding voor terugleveren

Wat verandert Vandebron?

Vandebron brengt terugleveringskosten voor opgewekte stroom in rekening. Klanten met zonnepanelen betalen een vast bedrag per dag voor het terugleveren van stroom aan het net. Dat is alle stroom die je opwekt maar niet gelijk zelf verbruikt.

Hoe hoog zijn de terugleveringskosten?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid stroom (kWh) die je teruglevert. Die hoeveelheden zijn opgedeeld in schalen. Gemiddeld gaat het om zo'n €10 tot €20 euro per maand.

Waarom gaat terugleveren geld kosten?

We wekken in Nederland steeds meer zonne-energie op. Daardoor lopen de kosten voor energieleveranciers op. Bijvoorbeeld op zonnige dagen waarop heel veel stroom naar het stroomnet gaat. De prijs voor stroom wordt dan steeds lager, of zelfs negatief. Dat kost leveranciers geld, zeggen ze.

Vroeger werden die kosten verdeeld over alle klanten. Of je nou zonnepanelen hebt of niet. Vandebron zegt dat ze dat niet eerlijk vinden. Op deze manier vinden ze dat de kosten eerlijker worden verdeeld.

Voor wie gelden de terugleveringskosten?

De nieuwe kosten voor terugleveren gelden sinds 15 augustus 2023 voor alle nieuwe klanten van Vandebron. Voor klanten met een vast contract verandert er niks tijdens de looptijd. Heb je een variabel contract? Dan gaan de terugleveringskosten in bij de volgende tariefswijziging per 1 oktober 2023.

Wat doen andere leveranciers?

Vandebron is tot nu toe de enige leverancier die deze kosten doorvoert. Maar andere energieleveranciers hebben te maken met dezelfde stijgende kosten voor teruglevering. Of zij op korte termijn het voorbeeld van Vandebron volgen is niet duidelijk.

Wel zijn er al meerdere energieleveranciers die tijdelijk geen contracten voor meer dan een jaar aanbieden aan klanten met zonnepanelen. Dat zijn Essent, Eneco, Oxxio en Energiedirect.