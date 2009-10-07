Veel irritatie over werving energieleveranciers

Uit de analyse van de meldingen komt naar voren dat 71% van de melders het sowieso vervelend vindt telefonisch of aan de deur benaderd te zijn. 40% van de respondenten hebben die benadering als agressief ervaren: 'Ik had geen bel van de voordeur gehoord en toen kwam de verkoper maar gewoon achterom', of 'Ik kreeg het gevoel een kans uit duizenden te laten schieten als ik niet mee zou gaan met hun aanbod. Alsof ik gek en de grootste stommerd allertijden zou zijn'. Ook wordt vaak geen gehoor gegeven aan een vrijblijvend verzoek om informatie maar wordt er meteen een contract opgestuurd, zo meldt 31% van de mensen, die telefonisch zijn benaderd. Op 2 juni 2009 vroeg de Consumentenbond al om een onderzoek van de Consumentenautoriteit naar deze praktijk. De energiebranche heeft namelijk in zijn gedragscode vastgelegd dat consumenten die in een telefonisch verkoopgesprek vragen om vrijblijvende schriftelijke informatie die toegestuurd moeten krijgen.

OHP

De Consumentenbond krijgt dagelijks meldingen over de wervingsmethoden van energiebedrijven. Oneerlijke handelspraktijken zoals misleidende of agressieve werving zijn verboden. De bond vindt het van groot belang dat de Consumentenautoriteit, als officiële toezichthouder, streng toeziet op naleving van deze wet.