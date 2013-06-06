Zonnepanelen ondanks heffing nog steeds aantrekkelijk

Erik Snitselaar Expert energieGepubliceerd op:6 juni 2013
De Consumentengids van juni laat zien dat consumenten een gemiddeld systeem bij de huidige elektriciteitsprijzen in ongeveer 9,5 jaar terugverdienen. Met de voorlopige importheffing van 11,8% wordt dat nauwelijks een jaar langer, aangezien de kosten van de panelen niet de totale investering van een zonne-energiesysteem vormen. Bovendien is er nu nog volop landelijke subsidie beschikbaar, waarmee consumenten 15% van het aankoopbedrag van zonnepanelen kunnen terugkrijgen.
Op dit moment is er sprake van een voorlopige importheffing van 11,8%. Als onderhandelingen tussen de Europese Unie en China voor 6 augustus 2013 niet het gewenste resultaat opleveren, gaat vanaf die datum de heffing flink omhoog, naar gemiddeld 47%. De Consumentenbond is net als een meerderheid van de Europese lidstaten tegen een definitieve importheffing.
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