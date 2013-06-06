Zonnepanelen ondanks heffing nog steeds aantrekkelijk

De Consumentengids van juni laat zien dat consumenten een gemiddeld systeem bij de huidige elektriciteitsprijzen in ongeveer 9,5 jaar terugverdienen. Met de voorlopige importheffing van 11,8% wordt dat nauwelijks een jaar langer, aangezien de kosten van de panelen niet de totale investering van een zonne-energiesysteem vormen. Bovendien is er nu nog volop landelijke subsidie beschikbaar, waarmee consumenten 15% van het aankoopbedrag van zonnepanelen kunnen terugkrijgen.

Heffing mogelijk flink omhoog

Op dit moment is er sprake van een voorlopige importheffing van 11,8%. Als onderhandelingen tussen de Europese Unie en China voor 6 augustus 2013 niet het gewenste resultaat opleveren, gaat vanaf die datum de heffing flink omhoog, naar gemiddeld 47%. De Consumentenbond is net als een meerderheid van de Europese lidstaten tegen een definitieve importheffing.

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