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Zuiniger en comfortabel huis met Verbeteruwhuis.nl

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Energie en geld besparen? Op Verbeteruwhuis.nl kun je bekijken wat je aan je huis kunt verbeteren en hoeveel geld je jaarlijks kunt besparen.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert energieGepubliceerd op:22 december 2010

Van een huis met een energielabel F een energielabel A maken? Op Verbeteruwhuis.nl kun je na 6 vragen bekijken hoe je dit kunt doen. Na het invullen van bijvoorbeeld bouwjaar, type woning, aantal bewoners en woonplaats wordt bekeken wat je nog aan je woning kunt verbeteren. Heb je je dak al wel geïsoleerd en geeft het systeem aan van niet, dan kun je dit alsnog aangeven.

De website berekent hoeveel geld je nu uitgeeft aan energie en hoeveel je kunt besparen met eventuele aanpassingen. Daarnaast wordt aangegeven welke subsidiemogelijkheden er in je gemeente voorhanden zijn om een milieuvriendelijker huis te realiseren.

Verbeteruwhuis is een initiatief van Milieu Centraal en Agentschap.nl.

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