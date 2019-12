Aankondiging Nespresso U

Nieuws|Nespresso vind het weer tijd voor iets nieuws, want op electrozine.be is voor september een nieuwe telg aangekondigd, de Nespresso U.

De U is voorzien van een modulair waterreservoir dat je om de machine heen kunt verschuiven. Daarmee kun je dus bepalen op welke plek je het reservoir wilt hebben. De kophouder is aan te passen aan grote en kleine kopjes. Je kunt qua volume een ristretto, espresso of lungo selecteren. De U onthoudt welke koffie je als laatste hebt geselecteerd. Het apparaat stopt automatisch en nieuw is dat de capsule dan automatisch verwijderd wordt.

Na 9 minuten schakelt de machine vanzelf uit, dat is veel sneller dan bij de meeste andere machines met automatische uitschakeling. Opwarmen zou 25 seconden duren. Als Nespresso die claim waarmaakt, behoort de U tot een van de machines die het snelst klaar zijn voor gebruik. Tot slot valt op dat de U voor 30% van hergebruikt materiaal is gemaakt en dat er 2 magnetische bakjes bij horen, die je aan het apparaat kunt koppelen. Met die bakjes heb je lepeltjes, suiker of nieuwe kopjes bij het apparaat klaar staan.

De U zal uitkomen in 4 verschillende kleuren, de richtprijs is €140.

Bron: electrozine.be