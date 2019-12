AH past Perla capsules aan

Nieuws|Albert Heijn (AH) gaat zijn Perla capsules voor Dolce Gusto aanpassen. Er waren klachten over. Ook de Consumentenbond ontving meldingen.

De klachten over de Perla Capuccino en Latte Dolce Gusto capsules gaan volgens AH vooral over een hard geluid tijdens gebruik. Dit zou geen geen kwaad kunnen maar kan wel duiden op een te hoge druk in de capsule. Vandaar dat AH de capsules met een iets lagere druk gaat afvullen.

De Consumentenbond ontving ook klachten over de Perla capsules voor Dolce Gusto. Die klachten gingen bijvoorbeeld over het scheuren van het folie, ontsnappen van hete stoom en koffiedrab.

In ieder geval gaat AH de capsules aanpassen op de volgende punten:

Om de problemen met de druk weg te nemen worden de capsules met een iets lagere druk afgevuld.

AH gaat een nieuw folie gebruiken.

AH ontkent niet dat er problemen zijn, maar geeft aan 'een dalende trend' te zien in het aantal klachten. Het aantal klachten zou, naar verhouding met het aantal verkochte capsules, zeer laag zijn.

De Perla capsules worden volgens AH uitvoerig getest op alle Dolce Gusto apparaten. Zowel op nieuwe als op oude modellen. Ze zouden werken op alle apparaten en geen schade veroorzaken. Maar er zijn dus toch meldingen van problemen.

Vanzelfsprekend zijn de Dolce Gusto compatible capsules van Albert Heijn anders dan de originele Nescafé Dolce Gusto capsules. De leverancier van de capsules geeft aan dat sommige klachten kunnen ontstaan door het gebruik van een waterontharder. Als dit het geval is wordt geadviseerd flessenwater te gebruiken.

We horen graag of je nog problemen ondervindt met de nieuwe capsules van Perla. Laat het ons weten op de community.

