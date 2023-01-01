JURAE8 Cosmic Black (ED)
In de uitvoering
- Soort: Volautomaat
- Melkopschuimer: Geïntegreerd melkbakje
- Type koffie: Bonen
€ 1.349,-4 winkels
Laagste prijzen
Testresultaat
Testoordeel
Espresso
Cappuccino
Gebruiksgemak
Geluid
Instellingen
Energieverbruik
Connectiviteit met app
Merktevredenheid
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De JURA E8 Cosmic Black (ED) is een volautomaat. Je kunt koffie met melk, zoals cappuccino, maken met een geïntegreerd melkbakje. Je kunt 2 kopjes tegelijk zetten. In de watertank past 1950 ml water. Er is 1 bonenreservoir. De test is gedaan in november 2025.
Samenvatting
