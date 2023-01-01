PhilipsBaristina met Bean Swap - Zwart / Natuurlijk Groen Portafilter

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Baristina met Bean Swap - Zwart / Natuurlijk Groen Portafilter is een pistonmachine. Je kunt er alleen koffie mee zetten en geen melk opschuimen. Je kunt 1 kopje tegelijk zetten. In de watertank past 1100 ml water. Er is 1 bonenreservoir. De test is gedaan in november 2025.