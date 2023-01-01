icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten

PhilipsBaristina met Bean Swap - Zwart / Zwart Portafilter

In de uitvoering
  • Soort:  Pistonmachine
  • Melkopschuimer:  Geen melkopschuimer
  • Type koffie:  Gemalen bonen
Bekijk alle specificaties

€ 350,-

Richtprijs

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Espresso
Cappuccino
Gebruiksgemak
Geluid
Instellingen
Energieverbruik
Connectiviteit met app
Merktevredenheid

Ook toegang tot deze test?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Philips Baristina met Bean Swap - Zwart / Zwart Portafilter is een pistonmachine. Je kunt er alleen koffie mee zetten en geen melk opschuimen. Je kunt 1 kopje tegelijk zetten. In de watertank past 1100 ml water. Er is 1 bonenreservoir. De test is gedaan in november 2025.

Samenvatting

Soort
Pistonmachine
Melkopschuimer
Geen melkopschuimer
Type koffie
Gemalen bonen