Dekking schadegevoelige accu wisselt sterk

De meeste e-bikeverzekeringen verschillen in voorwaarden weinig van de normale fietsverzekeringen. Belangrijkste verschil zit ‘m in de schadegevoelige accu. Hema en Verzekeruzelf.nl dekken schade aan en diefstal van de accu niet. Bij de andere verzekeraars valt de accu wel onder de dekking (schade en diefstal), mits deze nieuw is aangeschaft. Een overzicht:

Enra hanteert vanaf de ingangsdatum van de verzekering bij schade aan de accu 1,5% afschrijving per maand. Bij het uitgebreidere Optimaal-pakket is dat 0,75% per maand. Daarnaast rekent Enra bij schade altijd een eigen risico van €50 (Plus-pakket) of €35 (Optimaal-pakket)

hanteert vanaf de ingangsdatum van de verzekering bij schade aan de accu 1,5% afschrijving per maand. Bij het uitgebreidere Optimaal-pakket is dat 0,75% per maand. Daarnaast rekent Enra bij schade altijd een eigen risico van €50 (Plus-pakket) of €35 (Optimaal-pakket) ANWB en Unigarant schrijven eveneens 1,5% per maand af op de (nieuwe) accu, tot een maximum van 75% van der aanschafwaarde.

en schrijven eveneens 1,5% per maand af op de (nieuwe) accu, tot een maximum van 75% van der aanschafwaarde. Kingpolis/Europeesche en Univé rekenen €25 eigen risico bij schade aan de accu.

en rekenen €25 eigen risico bij schade aan de accu. Allianz Global Assistance/FietsNed, Onna-onna en Univé hanteren voor de accu dezelfde voorwaarden als voor de rest van de fiets. Dat betekent geen eigen risico of afschrijving.

Zwaarwegend

De manier waarop schade aan de accu is gedekt op een e-bikeverzekering, weegt zwaar mee in het testoordeel van de Consumentenbond. In de jongste test kwam het product van Kingpolis (gebaseerd op een verzekering van Europeesche) met een 8,5 als beste uit de bus, gevolgd door Allianz Global Assistance (doorlopend) en Enra (beide 8,3), Onna-onna en Univé (beide 8,2).

Achilleshiel

Sinds 2010 zijn er ruim 1 miljoen elektrische fietsen of e-bikes verkocht. Vorig jaar was bijna 1 op de 3 nieuwe fietsen een e-bike. De accu is evenwel de achilleshiel, stelt de Fietsersbond in het AD. De batterij blijkt veruit het duurste en minst duurzame onderdeel van de elektrische fiets. Volgens de bond zouden de fietsfabrikanten veel duidelijker moeten vertellen wat je van een accu kan verwachten. De Consumentenbond waarschuwt ook al jaren voor de accu als zwakke schakel.

