Kingpolis verbetert voorwaarden flink

Verbeteringen zijn onder meer dat je in geval van diefstal of total loss gedurende de eerste 3 jaar het aankoopbedrag plús eventuele prijsstijgingen van maximaal 4% per jaar krijgt uitgekeerd. Met de doorlopende verzekering krijg je daarna nog altijd de aankoopwaarde. De aflopende verzekering stopt automatisch na 3 jaar.

Verder krijg je met beide varianten premie terug in geval van overlijden, verhuizen naar het buitenland of als je de fiets hebt verkocht. Je kunt kiezen tussen dekking tegen alleen diefstal óf diefstal en beschadiging (Casco Compleet). Pechhulp is optioneel bij te verzekeren.

Hoger Testoordeel

Dit alles heeft geleid tot aanzienlijk hogere Testoordelen in onze vergelijker. De ‘gewone’ fietsverzekeringen scoren nu een 8,0 (doorlopend) en een 7,3 (aflopend). De e-bikeverzekeringen doen het nog een tandje beter, met een 8,1 respectievelijk 7,5. Bij e-bikes geldt nog dat schade aan de accu is gedekt, maar na 1 jaar geldt een eigen risico van €75 en na 3 jaar is dat €150.

Nog meer smaken

Kingpolis kent hiernaast al twee jaar het uitgebreide, maar nogal prijzige Fiets Service Abonnement. Tot slot kun je via de site Rijwielverzekeren.nl sinds kort een fietsverzekering van Europeesche afsluiten, maar dat betreft het oude product met beduidend mindere voorwaarden dan de polissen die de combinatie Kingpolis/Europeesche nu aanbiedt via de fietsendealers.

Bron: Kingpolis/Consumentenbond