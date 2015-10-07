Canon-compactcamera gaat minst vaak stuk

Meest degelijk

De camera's van Canon komen als het meest degelijk naar voren: slechts 9% van de Canon-camera's heeft na 5 jaar één of meer problemen (gehad). Nikon, Samsung en Panasonic doen het met 11% of 12% niet veel slechter.

Meeste mankementen

Olympus-camera's vertonen na 5 jaar het vaakst een mankement, maar nog steeds heeft 83% dan geen problemen gehad. Fujifilm en Sony zitten hier dicht bij in de buurt met 84%. Maar vergeleken met andere productsoorten gaan de camera's van deze merken zelfs nog lang mee.

Vergelijkbaar onderzoek

De Consumentenbond deed recent een vergelijkbaar onderzoek naar de beste merken voor:

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