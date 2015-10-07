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Canon-compactcamera gaat minst vaak stuk

Nieuws
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Compact-camera's zijn over het algemeen erg betrouwbaar: na 5 jaar gebruik heeft 88% nog geen mankementen gehad. Dat blijkt uit een enquête van onze Engelse zusterorganisatie Which onder bijna 2000 consumenten.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:7 oktober 2015

Meest degelijk

De camera's van Canon komen als het meest degelijk naar voren: slechts 9% van de Canon-camera's heeft na 5 jaar één of meer problemen (gehad). Nikon, Samsung en Panasonic doen het met 11% of 12% niet veel slechter.

Meeste mankementen

Olympus-camera's vertonen na 5 jaar het vaakst een mankement, maar nog steeds heeft 83% dan geen problemen gehad. Fujifilm en Sony zitten hier dicht bij in de buurt met 84%. Maar vergeleken met andere productsoorten gaan de camera's van deze merken zelfs nog lang mee.

Vergelijkbaar onderzoek

De Consumentenbond deed recent een vergelijkbaar onderzoek naar de beste merken voor:

Bekijk de testresultaten van camera's.

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